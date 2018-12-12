- Yemen’de 21 milyon insan açlıkla mücadele ediyor Haberi



- İç savaşın devam ettiği Yemen’de yaşanan insani kriz sonucu 21 milyon insan açlık, çatışma ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Devam eden sıkıntılarla boğuşan Yemenlilere Türk hayırseverler insani yardımda bulundu. Yemen’de insani kriz ölümcül boyutlara ulaştı. 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle şu ana kadar binlerce insan öldü. Uluslararası raporlara göre Yemen’de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı. 3 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede insanların sağlık hizmetine ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı, çocukların çatışma ve açlıktan dolayı hayatlarını kaybettiği kaydedildi. “Yemen Yardım Bekliyor” sloganıyla acil yardım kampanyası başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, yardımlarını bölgeye ulaştırdı. Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan insani yardım paketleri bölgedeki vatandaşlara dağıtıldı.

