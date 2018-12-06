- 'Yemen Acil Yardım Bekliyor' - Türkiye’den Yemen’e Yardım İzle

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( YEMEN ) - "Yemen Acil Yardım Bekliyor"- Türkiye’den Yemen’e yardım YEMEN



- 21 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu ve 9,8 milyon kişinin açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen, acil yardım bekliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, "Yemen Yardım Bekliyor" sloganıyla başlattığı acil yardım kampanyası çerçevesinde 2 bin 600 aileye gıda paketi dağıttı.

21 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu ve 9,8 milyon kişinin açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen’de insani kriz her geçen gün artıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinin verilemediği Yemen’de insanlar, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durabiliyor. İHH Yemen’deki faaliyetlerini artırarak mazlumları yalnız bırakmıyor. Hayırseverlerin destekleriyle Yemen’in Sana, Aden, Al-Mahwit, Al-Hudaydah, Sadah, Marib, Raymah, Amran ve Dhamar bölgesinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren 2 bin 600 aileye gıda yardımında bulunuldu. İçerisinde un, pirinç, şeker, bakliyat, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda yardımlarından 15 bin 600 Yemenli istifade etti.

Yapılan yardımların bir kısmı Namaz Kardeşliği Platformu’nun da destekleri ile gerçekleştirildi.



