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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yemekten dönen ailenin bulunduğu araç takla attı: 5'i çocuk 9 yaralı

Yemekten dönen ailenin bulunduğu araç takla attı: 5'i çocuk 9 yaralı

Kaza yerinde yaralılar

Polis Hastane Trafik Kazası Bild Direksiyon 

-Yaralı çocuklar
-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması
-Karayolunda ambulanslar
-Takla atan otomobilden görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da bir restorandan yemek yemekten dönen akraba olan ailelerin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gökhan Şen idaresindeki 55 SV 839 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolda çıkarak orta refüje çarpıp takla atarak yol ortasında ters döndü. Kaza sonrası karayolunda can pazarı yaşındı. Kaza yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ramazan Gökhan Şen ile aynı araçta bulunan Fatma Arslan, Medine Şen ve Nezahat Çilingir ile çocuklar Cemre Arslan, Zehra Arslan, Ahmet Şen, Muhammet Ali Arslan ve Elif Nisa Şen yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile 2 özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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