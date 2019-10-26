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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yemek siparişi verip kuryelerin motorunu çalmışlar - İSTANBUL

Yemek siparişi verip kuryelerin motorunu çalmışlar - İSTANBUL

- Şüphelinin gözaltına alınmasıYemek siparişi verip kuryelerin motorunu çalmışlar - Beylikdüzü'nde verilen yemek siparişi için paket teslimatına gelen kuryelerin motorlarının çalınmasına ilişkin bir şüpheli yakalandı.İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde yemek siparişi vererek teslimat için gelen kuryelerin motorlarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesi'nde 5 motosikletli kuryenin motorlarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, yaptığı çalışmanının ardından tespit ettiği şüpheli Kadir S'yi (33) yakalayıp gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği adliyeden serbest bırakılmıştı.Polis, yürüttüğü çalışmada olaya karışan diğer şüpheli Burak B'yi Beylikdüzü'nde yakaladı.Şüphelilerin Yakuplu Mahallesi'ndeki evlerine restoranlardan yemek siparişi verdikleri, paket teslimatı için gelen motosikletli kuryelerin adresi ararken şüphelilerden birinin kuryenin motorunu çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuryenin motorunu çaldıkları belirlendi.Şüpheli Burak B'nin emniyette kapkaç, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama suçlarından 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kapkaç Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hırsız Avcılık 

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