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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı

Yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı

Mevlitten görüntü

Şehit Salar Kalaba 

-Mevlite katılanlardan görüntü
-Duaların edilmesi
-Yemek dağıtımından görüntü
-İzdihamdan görüntü
-Yerde kalan vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( KAYSERİ )- Yemek almak isteyen vatandaşlar tezgahı devirdi, arada kalanlar zor anlar yaşadı KAYSERİ

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için okutulan mevlit sonrasında yemek dağıtımında izdiham yaşandı. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hunat Camii'nde mevlit okutuldu. Öğle namazının kılınmasının ardından cami avlusunda yemek dağıtıldı. Yemek dağıtımında sırayı beklemek istemeyen vatandaşlar, yemekleri alabilmek için izdiham çıkardı. Yaşanan izdihamda kucağında çocuğu ile yemek almaya çalışan bir kişi büyük zorluk yaşarken, görevliler kalabalığı önlemede güçlük çekti. Yaşanan izdiham nedeniyle tezgah ve kasalar devrilirken, izdiham yemeğin bitmesiyle sona erdi.
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