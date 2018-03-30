"Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu" - KIRŞEHİR - TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Prof. Dr. Kazım Şahin açıklaması - TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar açıklaması - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya açıklaması - Detay - Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Acar:"Hem et hem de kaba yem açısından Türkiye ihtiyacını karşılayamıyor. Maalesef bir açığımız var" - TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Şahin:"Hayvancılıkta girdilerin yaklaşık yüzde 70'ini yemlere yapılan harcamalar oluşturmaktadır. Bu da yemleri ucuza mal etmeden, piyasaya ucuza et sürmenin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir"KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliğinde organize edilen "Yem ve Kırmızı Et sempozyumu" Kırşehir 'de başladı. Fen Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar, Türkiye'nin önemli konuları kırmızı et ve yem üretimi ile ilgili bilimsel bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.
Sempozyumun, Ahi Evran Üniversitesi'nin bu bağlamda yürüttüğü projelere ve yerel üretime katkı sağlayıcı bir etkisinin olacağını düşündüğünü belirten Acar, son zamanlarda et fiyatlarının artması meselesinin önemli olduğunu vurguladı.Acar, 1950'lerde "et meselesi ot meselesi" şeklinde bir söz söylediğini anımsatarak, "Özellikle kaba yem denilen doğal yemle hayvanların beslenmesi çok önemli. Hem et hem de kaba yem açısından Türkiye ihtiyacını karşılayamıyor. Maalesef bir açığımız var. Gittikçe ithalata bağımlı hale geliyoruz. Bu tür çalışmaların daha daha sistematik, plan ve program çerçevesinde yürütülmesi, bu konuda bilim kuruluşlarının, üniversitelerin daha fazla ve etkili faaliyetler yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi. - "Yemleri ucuza mal etmeden, piyasaya ucuza et sürmek mümkün değil"TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin de hayvancılıktaki girdilerin üretimin seyrini önemli ölçüde etkilediğine dikkati çekti."Hayvancılıkta girdilerin yaklaşık yüzde 70'ini yemlere yapılan harcamalar oluşturmaktadır. Bu da yemleri ucuza mal etmeden, piyasaya ucuza et sürmenin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir" diyen Şahin, şunları kaydetti:"Ülkemizde son yıllarda yem bitkileri tarımının öneminin anlaşılmaya başlanması ve yem bitkileri üretiminin, devlet tarafından desteklenmesi üzerine olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015 yılında, yem bitkileri ekim alanı, son yıllarda toplam tarla tarımı yapılan alanın yaklaşık yüzde 12'sine yükseltilmiştir. 10 - 15 yıl önce yüzde 2 olan bu oranın yükselişi çok sevindiricidir. Ancak, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde bu yaklaşık yüzde 30 civarındadır."Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise Türkiye genelindeki bilim insanlarının, kaba yem ve kırmızı et üretimi ile ilgili deneyimlerinden faydalanarak, yol haritası oluşturmak istediklerini dile getirdi.Sempozyumdan elde ettikleri sonuçlarla bilgi envanteri oluşturacaklarını aktaran Karakaya, gelecek 4 yılda bu sonuçları uygulamaya koyacaklarını söyledi.
İki gün sürecek sempozyumda, "Dünyada ve Ülkemizde Kırmızı Et Üretimi ve Tüketimi", "Kırmızı Et Üretiminde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Yem Mevzuatı", "Yem Üretimi ve Destekler", "Yem Endüstrisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Türkiye'de Kırmızı Et Piyasasını Düzenleme Çalışmaları ve Kalite - Fiyat İlişkisinin Pazara Etkisi", "Kasaplık Hayvan Materyali Sorunu", "Et ve Et Ürünleri Mevzuatı ve Denetimi", "Beslenmede Kırmızı Etin Yeri", "Kırmızı Et ve İnsan Sağlığı", "Et Ürünleri ve Gıda Katkı Maddeleri" konuları ele alınacak.