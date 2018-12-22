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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeşin ölümü - KONYA

Yem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeşin ölümü - KONYA

- Konya Numune Hastanesi morgu - Çocukların cenazelerinin yakınlarına teslim edilmesi - Cenazelerin, cenaze aracına konulmasıYem karma makinesine sıkışan iki kardeşin ölümü - Konya 'da babalarının çalıştırdığı yem karma makinesine sıkışarak yaşamlarını yitiren Suriyeli iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi - Adliyeye sevk edilen anne, baba ve çiftlik sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıKONYA (AA) - Konya 'da yem karma makinesine sıkışarak ölen 2 ve 3 yaşlarındaki Suriyeli kardeşlerin cenazeleri defnedildi.Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte, babaları tarafından çalıştırılan yem karma makinesine sıkışarak yaşamlarını yitiren Selin (2) ile Memed'in (3) Konya Numune Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.Cenazeler, yakınları tarafından teslim alınarak Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Hasan Ramazan, anne Döne Abid ve çiftlik sahibi, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OlayMerkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Hasan Ramazan, dün traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırmış, bu sırada Ramazan'ın yanına gelen çocukları Selin ile Memed makineye sıkışarak olay yerinde ölmüştü.

Adli Kontrol Cenaze Cenaze Aracı Avcılık Irak 

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