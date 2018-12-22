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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeş öldü - KONYA

Yem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeş öldü - KONYA

- Yem karma makinesine sıkışan Suriyeli iki kardeşin ölmesi - Cenazelerin cenaze aracına konulması - Jandarma ekiplerinin yem karma makinesi çevresinde inceleme yapması - Suriye uyruklu Hasan Ramazan ve eşinin jandarma aracına binmesiYem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeş öldüKONYA (AA) - Konya 'da yem karma makinesine sıkışan 2 ve 3 yaşındaki Suriyeli iki kardeş hayatını kaybetti.Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Hasan Ramazan, traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırdı.Bu sırada Ramazan'ın yanına gelen çocukları Selin (2) ile Memed (3) makineye sıkıştı.İki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti.Çocukların cenazeleri, otopsi için bir hastane morguna kaldırıldı.Jandarma ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların anne ve babası ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Hastane Jandarma Polis Merkezi Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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