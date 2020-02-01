Yem bırakılan yaban hayvanlarının beslenme anları foto kapana yansıdı



- Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakma çalışmalarını ülke genelinde aralıksız sürdürüyor. Bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi ise kameralara yansıdı. Bu çerçevede Afyonkarahisar’da foto kapanlara takılan görüntüler DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmaların amacına ulaştığını gösterdi. Bölgedeki bir tabiat parkına yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, daha önce alana kurdukları foto kapanlardan elde ettikleri görüntülerle bıraktıkları yemlerin hem yılkı atları hem de yaban domuzları tarafından yendiğini gördü. Yılkı atları ile yaban domuzlarının aynı karede yem yedikleri video görüntüleri ülkemizdeki yaban hayatının zenginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Son 7 yıllık dönemde tabiata 2 milyon 638 bin 339 kg yem takviyesi yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018-2019 yemleme döneminde de yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kg yem bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Doğada yaşayan hayvanlarımız kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanabiliyorlar. Yaptığımız yemleme çalışmaları ile yabani hayvanların beslenmelerini destekliyoruz. Böylece yabani hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin önüne geçmeyi, dolayısıyla insanlarla yabani hayvanlar arasında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.





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