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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yelkenli teknede 44 düzensiz göçmenin yakalanması - 5 kişi tutuklandı - MUĞLA

Yelkenli teknede 44 düzensiz göçmenin yakalanması - 5 kişi tutuklandı - MUĞLA

- Yelkenli teknede 44 düzensiz göçmenin yakalanması - Bodrum Adliye binasının dış genel planı - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Muğla 'da yelkenli teknede 44 düzensiz göçmenin yakalanması - Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliği ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturmada, tekneyi kullandığı tespit edilen O.A, C.A. ve M.A. ile göçmenlerin sevkıyatını yaptığı öne sürülen Y.D, N.Ö. ve S.M. yakalandı.Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan O.A, C.A, M.A, Y.D. ve N.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, S.M. ise savcılıkça serbest bırakıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık'ta, Yalıkavak açıklarında seyir halindeki "Damara" isimli yelkenli tekneye "dur" ihtarında bulunmuş, teknede, Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalanmıştı.

Akalan Adala Avcılık Irak Trol 

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