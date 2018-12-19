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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yelkenli teknede 44 düzensiz göçmen yakalandı - MUĞLA İzle

Yelkenli teknede 44 düzensiz göçmen yakalandı - MUĞLA İzle

- Yelkenli teknede 44 düzensiz göçmen yakalandı - Düzensiz göçmenlerin yakalanma anları - Ekiplerden görüntüler Muğla 'da yelkenli teknede 44 düzensiz göçmen yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak açıklarında seyir halindeki "Damara" isimli yelkenli tekneye "dur" ihtarında bulundu.Tekneyi durduran ekipler, Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Filistin, Suriye, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 44 kişiyi, Sahil Güvenlik botuna alarak Turgutreis limanına getirdi.Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Akalan Nani Adala 

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