Yeliz Yeşilmen:“Bütün Türkiye benim Selülitlerimi konuştu”

-Yeşilmenin kahvaltı yapması



( MUĞLA )- Yeşilmen “Ben Beyonce, Jennifer Lopez tarzı bir kadınım”- Yeşilmen “Beni balina gibi gösteriyorlar” MUĞLA



- Bodrum’da tatil yapan dizi oyuncusu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, vücudunda selülüt olmadığını söyleyerek isyan etti. Yeşilmen “Kocam kızmazsa basınınkarşısına bikinimle çıkıp selülitlerim olmadığını gösteririm” ifadelerini kullandı. Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen Bodrum Çarşısında sanatçı Serpil Benay’a ait kafede kahvaltı yaparken görüntülendi. 'Fıstık çıkı çıkı' adlı şarkısının dünyada popüler olduğunu, instagram sayfasının 50 milyon takipçisi olduğunu söyleyen Yeşilmen selülit haberlerine açıklık getirdi. 2 yeni sinema film teklifi oldu ifade eden Yeliz Yeşilmen, “2 film, 1 televizyon programı var. Televizyon programı sabah magazini gibi olacak. Ben sürekli görüşüyorum projeler için ama artık kanallar fazla para vermiyor, farklı anlaşmalar yapılıyor. Benimde çocuklarımı bırakacağıma değmesi gerekiyor. Yaz boyu Bodrum’da dinleneceğim ve daha sonra çalışmaya başlayacağım” dedi.

“Kocam kızmasa bikiniyle basın karşısına çıkıp selülitlerimin olmadığını göstereceğim” Geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da görüntülenen Yeliz Yeşilmen basında çıkan selülit haberlerine isyan ederek “Bütün Türkiye benim selülitimi konuştu.

Asla bana ait olmayan bir durum. Bikini ile çıkacağım basın karşısına, eşim Ali bana kızar. Yoksa bütün basını çağırır bikini ile çıkardık karşınıza. O fotoğraf nasıl öyle oldu anlamadım. Hayranlarım bana yazmış, senin kafanı başka birine montaj etmişler diye. Ben geçen seneye göre kilo verdim. Sezona böyle başlamak biraz hayal kırıklığı oldu. Diz kapağıma kadar selülitli çıkmışım. İllaki vücudunda selülit vardır ufak tefek ama öyle canavar gibi değil. Ayrıca vücuda neden takılıyorlar olsa da ne olur ki. Alaçatı da ummayacağım bir anda çocuğumla ilgilenirken çekmişler. Ama böyle habersizce, 2 çocuk annesi ile neden uğraşıyorlar. Birde photoshop diyerek sosyal medyadan fotoğraflarımı alıyorlar. Bir insanın siyah dar bir tayt yada elbise giymesiyle, videosunun yanlış bir ışıkta çekilmesi ile arasında tabi ki fark olur. Hadi bakalım baba yiğitler çıksın öyle olmak için 30 kilo felan olmak lazım. Videoda normal çıkan herkes zafiyet geçiriyor, Afrikalı gibiler. Ekranda ince çıkan arkadaşlar 34 beden olan arkadaşlardır. Ben 38 bedenim, 44 beden değilim. 16 yaşındayken de 38 bedendim. Tabiki çocuk doğurdum, kaslı bir vücudum olmaya bilir. Beni gösterdikleri şekilde de rezil bir durumda değilim. Ekranlarda gördüğünüz o güzel kadınlar 34 bedendir ve kemik yığınıdır. Ben kemik torbası değilim. Ben Beyonce, Jennifer Lopes tarzı bir kadınım. Balıketli bir kadınım ama balina değilim. Beni balina gibi göstermeyin. Gencecik, taş gibi genç bir kadınım” dedi.

(EA-

