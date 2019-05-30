YEKA'da Çanakkale bağlantı bölgesi ihalesi sonuçlandı Haberi



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Çanakkale bağlantı bölgesi ihalesine; Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ., Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., Eze İnşaat A.Ş., GEM Wind Enerji Sanayi Ticaret A.Ş., İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın komisyon başkanı olarak yönettiği ihalede, Çanakkale bağlantı bölgesi için 250 megavatlık dördüncü ihalede kilovatsaat başına 3,67 dolar/cent'lik en düşük teklifi veren Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. kazandı. Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine ilişkin yapılan ihalelerin ardından ihaleyi değerlendirmek adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'in açıklama yapması bekleniyor.

