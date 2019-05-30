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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
YEKA'da Balıkesir bağlantı bölgesi ihalesi sonuçlandı Haberi

YEKA'da Balıkesir bağlantı bölgesi ihalesi sonuçlandı Haberi

ihaleden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Rüzgar Enerjisi Misyon Dolar Akkale Gesi 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Balıkesir bağlantı bölgesi ihalesine, Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ., Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., RES Anatolia Holding A.Ş., Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi Ticaret A.Ş., Eze İnşaat A.Ş., Çinili RES Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın komisyon başkanı olarak yönettiği ihalede, Balıkesir bağlantı bölgesi için 250 megavatlık üçüncü ihalede kilovatsaat başına 3,53 dolar/cent'lik en düşük teklifi veren Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ. kazandı. Program Çanakkale bağlantı bölgesi ihalesiyle devam edecek.
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