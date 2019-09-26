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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldü İzle

Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldü İzle

Otopsi merkezi

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Hastane En Yaşlı Kadın 

-Detay görüntüler
-Kadının fotosu

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza, Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Döne Aslan’a Çakır Sokak’taki evinin önünden yolun karşısına geçerken yaşlı kadının yeğeni Müslüm T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aslan, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürülen Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki özel hastaneye sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Aslan hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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