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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yeğenine sinirlendi kapıları kilitleyip evini ateşe verdi

Yeğenine sinirlendi kapıları kilitleyip evini ateşe verdi

Evin kapısının kırılması

Polis Hamzalı Bild 

-İtfaiyenin içeri girmesi
-Kadının dışarı çıkarılması
-Kadının detay görüntüleri
-Kadının ambulansa bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yeğeni ile tartışan kadın evinin kapılarını kilitleyip evi ateşe verdi. Olay, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 47081 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Hatun Tilkin, evine gelen ablasının oğlu Ömer H. ile tartışmaya başladı.
Tilkin yeğeni Ömer H.’yi çok sinirlenince evden kovdu. Daha sonra sinir krizi geçiren Tilkin kapıları kilitleyip evi ateşe verdi. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ölmekten son anda kurtuldu Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evin içerisinde dumana maruz kalan Tilkin, itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. 112 Sağlık ekipleri Tilkin’i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tilkin’in dumandan zehirlendiği öğrenildi.
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