Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yeğeni tarafından vurulan amca ağır yaralandı

Yeğeni tarafından vurulan amca ağır yaralandı

- Ambulansın gelişi

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-- Yaralının hastaneye taşınması
-- Hastaneden detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta amca yeğen arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada yeğeni amcasını pompalı tüfekle vurdu. Hayati tehlikesi devam eden amcanın tedavisi sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yaşandı. İddialara göre aralarında bir husumetten dolayı çıkan tartışmada yeğeni amcasını pompalı tüfek ile vurdu. Yeğen E.D., 37 yaşındaki amcası Erhan D.’ye pompalı tüfek ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Erhan D.’nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Ağır yaralanan amca Erhan D., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren amcanın hayati tehlikesi devam ederken yeğeni Emre D. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Emre D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
(SÖ
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı