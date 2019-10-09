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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yeğen, amca ve yengesini kurşunladı: 2 yaralı

Yeğen, amca ve yengesini kurşunladı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Güvenlik Güçleri Akalan Gesi Sağlık Ekipleri 

-Bahçeden görüntü
-Kırık camlardan görüntü
-Zırhlı araçtan görüntü
-Sokak tabelasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da yeğen, amca ve yengesini kurşunladı. 2 kişi ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Şehitlik mahallesi 42. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şehmuz K. isimli yeğen ve adı öğrenilemeyen 3 kadın ile birlikte henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle amcası Mehmet K. ve yengesi Çimen K.’yi evlerinde kurşunladı. Çay içmek için bahçede oturan Mehmet K. ve eşi Çimen K. kurşunların hedefi oldu. Karı koca ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparak, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.
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