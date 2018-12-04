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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
YEE Sudan'da okçu yetiştirmeye devam ediyor - HARTUM Video

YEE Sudan'da okçu yetiştirmeye devam ediyor - HARTUM Video

- Sudan'ın başkenti Hartum 'daki Yunus Emre Enstitüsü - Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen Türk Okçuluk Kursuna katılan kursiyerlerin ok atma egzersizleri - YEE Hartum Müdürü Bünyamin Demir ile röportaj - Hartum 'daki kursta eğitimci olarak görev yapan Ahmed Abdurrahman Beşir ile röportaj Sudan'ın başkenti Hartum 'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen Türk Okçuluk Kursu'nun ikinci dönemi üç ülkeden 27 yeni katılımcıyla başladı.
YEE Hartum Müdürü Bünyamin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni okçuların yetiştirilmesi hedefiyle Okçular Vakfı iş birliğinde yeni dönemin başladığını söyledi.

Sporların halklar arasında yakınlaşma sağladığını belirten Demir, bu kez eğitmenlerin bir önceki dönem mezunlarından seçildiğine dikkati çekti.Demir, bu dönem 27 sporcuyla Sudan, Yemen ve Suriye'den olmak üzere üç ülkeden katılımcıya eğitim verileceğini vurguladı. - "İstanbul'da öğrendim, şimdi Sudan'da öğretiyorum" Hartum 'daki kursta eğitimci olarak görev yapan Ahmed Abdurrahman Beşir, okçuluğu İstanbul'da öğrendiğini şimdi ise Sudan'da öğretmeye çalıştığını belirterek "Bu spor kültürler arasında karşılıklı tanışmak için yeni bir kapı olacak." dedi.
Kursa katılanlardan Emin Muhammed de "Okçuluk kursuna herkesin katılmasını isterim." dedi.
YEE, bu yıl şubatta Hartum 'da başlattığı okçuluk eğitimlerini üç ayda tamamlayarak ilk mezunlarını geçen mayısta vermişti.

Siyer Muhabir Egzersiz Başkent Okçular 

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