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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yediveren çileğinde son hasat

Yediveren çileğinde son hasat

tarladan görüntü

Asad Çilek Hasadı İhracaat 

-çileklerden görüntüler
-açıklama

( BURSA )- Tarlada çilek 7 TL BURSA

- Bursa'nın Kurşunlu ilçesinde yediveren çileğinde yılın son hasadı başladı.
Havaların iyi gitmesi sayesinde bu yıl 8 kez toplanan yediveren cinsi çileğin aralık ayına kadar hasadı sürecek. Ancak çilek üreticisi fiyatlardan memnun değil. Kurşunlu Mahallesinde yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan çileğin son hasadı başladı.
Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu yıl ilk kez yediveren çileği Gürcistan ve Rusya'ya gönderildi. İlçede çilek ihracatı yapılması yüzleri güldürdü. İlk hasadına mayıs ayında başlanan çileğin son hasadı aralık ayında sona erecek. Çilek üreticisi Vedat Karaboğa, "Hasat bu yıl hayli güzel. İlk kez ihracaat yapmamız daha da güzel oldu. Mayıs ayında başladığımız çilek hasadı aralık ayına kadar devam edecek. Havaların iyi gitmesiyle birlikte artık son hasadı toplamaya başladık. Tek sıkıntımız maliyetlerin yüksek ve fiyatların düşük olması. Şu anda çileğin fiyatı tarlada 6,5 ila 7 TL arasında. Verime baktığımızda bu sene daha güzel. Çileğe her geçen gün ilgi daha da çok oluyor. Herkes bu alana yönelmeye başladı.
Bizim yediveren çileğimizin bir diğer özelliği ise raf ömrünün uzun olması. Diğer çilek 3-4 gün dayanırken, bizim çileklerimiz ise 1 haftaya kadar dayanıyor" diye konuştu.

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