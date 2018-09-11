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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yediveren çileği çiftçinin yüzünü güldürdü

Yediveren çileği çiftçinin yüzünü güldürdü

- Çilek tarlasının drone ile görüntüsü

Salar Yağan 

-- Çilek toplanmasından detaylar
-- Çilek kasalarından detaylar
-- Çilek toplayan kasalardan detaylar
-- röportajlar
-görüntü kodu:

( BURSA - ÖZEL) BURSA

-. Geçen yıl kilosu 1-2 TL arasında satılan çilek bu yıl 5 TL'den alıcı buluyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağırlıklı olarak yetiştirilen yediveren cinsi çilek bu yıl 5 TL'den alıcı buluyor. Geçen yıl 1-2 TL'ye satılan çilek bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. Nisan ayında toplanmaya başlayan çileğe yediveren isminin verilmesi ise kasım ayına kadar toplanması. Küçükyenice Muhtarı Nusret Deniz, kendi mahallelerinde 300 dekar çevre mahallelerin toplamında 5 bin dönüm çilek ekildiğini dile getirerek, "Mahallemizde şu an 300 dekar çilek var. Git gide çilek ekimi çoğalıyor. Arazimizin ekserinde su yok. Meyve su ile olacak bir mahsul. Nisan ayından kasıma kadar devam ediyor. Sera olursa kasımı da geçiyor. Havalar sıcakken haftada 2-3 günde bir toplanıyor. Şu an da kilosu 3-5 TL arasında oynuyor. Bizim burada ürettiğimiz yediveren çileği şu an yurt içine gönderiliyor. Bizde eskiden beri çelik üretimi vardı. Ama modern şekilde yapmıyorduk. Toprağın üzerini örtmüyorduk. O zaman 45 günde çilek bitiyordu. Şimdi yediveren çileği kasım ayına kadar devam ediyor" dedi.
Bu sene çilek üreticisinin fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden Deniz,"Fiyatlar geçen seneye göre çok iyi. Geçen yıl 1-2 TL 'ye zor satılırken bu sene 5 TL'ye kadar gidiyor. Havalarında etkisi var. Yağmur yağdığı zaman bizim fiyatlarımız düşüyor. Rutubet nemden etkileniyor. Biliyorsunuz çileğin raf ömrü de kısa. Günlük tüketilmesi gerekiyor. Haziranın başlarına kadar yağış vardı. Yağışlar kesilince meyvenin üretimi süresi uzadı" diye konuştu.
Tarlada çilek toplayan bir işçi ise günde 45-50 kasa çilek topladıklarını vurgulayarak, "Mayıs ayında çilek toplanmaya başlıyor. Kırağı yağana kadar da devam ediyor. Haftada 2 gün topluyoruz. Günler kısaldıkça tek bir güne düşecek. Günler kısalınca havalar soğuyor. Kızarması da geç oluyor. Neredeyse 6-7 ay toplanıyor. Sera olursa biraz daha uzun süre toplanabilir" dedi.
(SD-MŞ)
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