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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması - İSTANBUL

'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması - İSTANBUL

"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması - İSTANBUL - Uygulamadan görüntüler - 39 ilçede helikopter destekli uygulama yapılıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019 - 5" uygulaması 20.00'de başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ekipleri katılıyor.Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.Uygulama 22.00'da sona erecek.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Helikopteri Narkotik Köpek Helikopter 

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