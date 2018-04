Yeditepe Bienali kapsamında 2 sergi sanatseverle buluştu

-Eserlerden detaylar

-Mustafa Demir'in konuşması

-Asiye Kafalıer Dönmez röp

-heyetin sergiyi gezmesi

-Çiçeğin her hali sergisinin gezilmesi

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen. Arz-ul Mukaddes sergisi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Asiye Kafalıer Dönmez ve Mim-Art Atölyesi'nin "Arz-ul Mukaddes (Kudüs)" isimli tezhip sergisi açılışına Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, Sanatçı Asiye Kafalıer Dönmez, sanatçı ve sanatseverler katıldı.

"Kadınlar bizi geçti" Serginin açılış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu'nunrin kadim medeniyetine ve kültürüne ait çokk sayıda eserin olduğunu kaydetti.

Arz-ul Mukaddes sergisi oluşturan 24 kadın sanatçı hakkında da konuşan Başkan Demir, "Kadınlar hem sanatta hem sergi ziyaretçisi olarak bizi geçti. Bu da iyi birşey aslında, tuttuklarını bırakmıyorlar, bereket katıyorlar. Başlangıçta kadınların böyle bir desteğine ihtiyacımız da vardı. İyi gidiyor bundan sonra daha da iyi olacak" dedi.

Sanatçı Asiye Kafalıer Dönmez de 37 eserin yer aldığı sergide eser sayısının ilerleyen dönemlerde artabileceğini belirtti.

24 kadının birlik olarak Arz-ul Mukaddes sergisini oluşturduğunu ifade eden Asiye Kafalıer Dönmez, "Biz 24 kişilik bir grup oluşturduk bu sergi için. 37 eser var sergide. Bu eserlerin sayısının zaman içinde artacağına eminiz. Çalışmalarımıza katılan arkadaşlarımızın bir kısmı Klasik Sanatlar Vakfı öğrencileri bir kısmı dışarıdan davet ettiğimiz sanatçı arkadaşlarımızdı" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergide yer alan eserleri, eser sahibinden bilgi alarak inceledi. Arz-ul Mukaddes sergisinin açılışının ardından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, "Yeditepe Bienali" kapsamında "Çiçeğin Her Hali" başlıklı tematik serginin ikinci bölümü Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde sanatseverler için izlenime sunuldu. Serginin açılışını yapan Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, sergide yer alan eserlerin olağanüstü olduğunu söyledi.



Başkan Demir, "Marmara Üniversitesi Rektörlüğündeki o "Çiçeğin her hali" sergisini izlerken zaman zaman ebru sanatı mı resim sanatı mı diye kafamın karıştığı olağanüstü eserlerle karşılaştık. Bugün de kataloğa baktığımda aşağı yukarı burada da aynı şeyin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Açılışın ardından heyet ve sanatseverler sergiyi gezdi. 180'den fazla eserin yer aldığı sergide sanatçılar Gülsen Bilgin, Hülya Korkmaz ve Uğur Taşatan'ın öğrencileri tarafından yapılan eserler sergilendi.