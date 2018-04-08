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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Yeditepe Bienali çerçevesinde sergi açılışları devam ediyor

Yeditepe Bienali çerçevesinde sergi açılışları devam ediyor

Katılanlar detay

-Başkan konuşma
-Serginin açılışı
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” çerçevesinde Küçük Mustafa Paşa Hamamında sanat eserleri sergisi açıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” çerçevesinde Küçük Mustafa Paşa Hamamındaki sanat eserlerinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, vakıf yöneticileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Fatih Camisinin eteklerinde bulunan Küçük Mustafa Paşa Hamamında onlarca sanatkara ait yüzlerce eser sergilendi. Açılışla katılan Başkan Demir, beraberindekilerle birlikte sergilenen eserleri gezdi ve sanatçılardan bilgi aldı. Sanat sergisinin açılışından büyük heyecan duyduğunu da belirten Başkan Mustafa Demir, “Aynı heyecanı hem sanatçılarımız da hem de sanatseverlerde görebiliyorum. Demek ki burada bir açığımız vardı. Bunu da kapattık” diye konuştu.

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