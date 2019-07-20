Yedikleri yemekten zehirlenen 45 kişi taburcu oldu

-Zehirlenen vatandaşlar ve detaylar



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılan 20’si çocuk 45 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Erzincan merkez Yeni Mahalle 305 sokakta bulunan evde dün yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu. Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Rahatsızlanan 20’si çocuk toplam 45 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastalar burada yapılan müdahalenin ardından bir süre gözetim altından tutulduktan sonra gece saatlerinde taburcu edildi.

