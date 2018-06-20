Yedikleri sıkmaçtan zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

-Ambulansların gelişi

-Zehirlenenlerin sedye ile taşınması

-Hastaneden görüntüler

-Zehirlenenlerin sedye ile hastaneye taşınması



( KİLİS - HD) KİLİS



- Kilis’in Elbeyli ilçesinde aynı aileden 21 kişi yedikleri sıkmaçtan zehirlenerek hastanelik oldu. Elbeyli ilçesine bağlı Salhan (Alahan) köyünde Dağcı ailesi tarlada çalıştıktan sonra sıkmaç diye tabir edilen peynir ekmek yedikten sonra mide bulantısı ve bağ ağrısı şikayeti oluştu. Bunun üzerine köye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenen kadın ve çocuklarında bulunduğu 21 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Elbeyli Entegre Hastanesi ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenen 21 kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (MAD-Y)

