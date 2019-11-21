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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yedigöller’de sonbahar şöleni

Yedigöller’de sonbahar şöleni

- YEDİGÖLLER HAVADAN GÖRÜNTÜ

Göller Ziyaretçiler Sonbahar 

-- ZİYARETÇİLER
-- VATANDAŞ RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU - DRONE) BOLU

- Bolu’da, özellikle sonbaharda renklerin farklı tonlarını doğada birarada görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, havadan görüntüsüyle büyüleyici görüntüler oluşturdu. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. İçerisinde bulunan ağaçların, yeşil ve sarının bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarıyor. Fotoğraf tutkunlarının özellikle tercih ettiği Yedigöller’de, ziyaretçiler eşsiz manzara da fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyor. Baharın eşsiz deneyimini yaşamak isteyen bazı tatilciler ise, yanlarında getirdikleri çadırlarla mili park içerisinde kamp hayatı da yaşayabiliyor. İstanbul’dan tatil için Yedigöller Milli Parkı’na gelen Kemal Gök, “İlk defa geliyorum. Böyle bir güzelliği daha önce görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok beğendim. Oksijen ihtiyacımız vardı. Doğa çok güzel. Herşey harika. Sonbaharda herkese tavsiye ederim. Doğanın bütün renkleri burada. Böylesine muhteşem bir doğanın görünmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Tatilcilerden Gülan Aydın ise, ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, “Doğa çok güzel korunmuş. Herşey çok güzel” şeklinde konuştu.
(FC-GY
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