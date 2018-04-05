Yediemin otoparkında araçların satıldığı iddiası - KONYA Haberi
NOT : - Araçların toparlandığı alandan detay görüntüler - Savcılığın araçları aktardığı yediemin otopark sahibi Abitter Sarıbudak ile röp.Yediemin otoparkında araçların satıldığı iddiası - Konya 'nın Ereğli ilçesinde devrettiği yediemin otoparkındaki piyasa değeri 400 bin lira olan araçları, 150 bin lira karşılığında hurdacılara sattığı ileri sürülen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Araçların İstanbul'a götürülmek üzere yüklendiği 14 tırdan birinin arızalanması üzerine Ereğli'de gittiği sanayide, kendi aracını farkeden kişinin polise bilgi vermesiyle operasyonun başlatıldığı öğrenildiKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde devrettiği yediemin otoparkında piyasa değeri 400 bin lira olan araçları, 150 bin lira karşılığında hurdacılara sattığı ileri sürülen şüpheli, hakkında soruşturma başlatıldı.İddiaya göre, Barbaros Mahallesi'ndeki yediemin otoparkı işletmecisi Y.A.K, yediemin olarak kullanılan otoparkını devrettikten sonra içindeki piyasa değeri 400 bin lira olan araçları, 150 bin lira karşılığında İstanbul'daki bir hurdacıya sattı.Şüpheli Y.A.K, araçları İstanbul'daki hurdacıya ulaştırmak üzere kiraladığı 14 tıra yükledi. Yola çıkan tırlardan biri arızalanınca ilçe sanayisine çekildi. Bu sırada, borcundan dolayı bağlanarak yediemin otoparkına çekilen aracını tırın üzerinde gören bir kişi, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otoparka operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.A.K'nin, ifadesinde, otoparkı devrettiğini ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında olan araçları da 150 bin lira karşılığında hurda fiyatına satıp tırlara yükleyerek İstanbul'a gönderdiğini itiraf ettiği öğrenildi.Tır şoförlerine ulaşan emniyet birimleri, tırları geri çağırdı. 14 tırın 12'si geri gelirken, iki tırın yükünü İstanbul'da bir ormanlık alana indirdiği iddia edildi.Savcılık, halen yediemin otoparkında kalan bazı araçlar ile geri çağrılan 12 tırdaki araçların, Ereğli ilçesindeki başka bir yediemin otoparkına aktarılmasına karar verdi.İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Y.A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Araçların aktarıldığı yediemin otoparkının sahibi Abitter Sarıbudak, 100'e yakın otomobil ile 300'den fazla motosikletin otoparkına nakledildiğini söyledi.
Araçlardan bazılarının akü, radyatör gibi parçalarının eksik olduğunu anlatan Sarıbudak, "20 aracı ezerek götürmüşler. Bunları doğrudan Milli Emlak'a devredeceğiz. Giden 12 tırdaki araçlar geri geldi ancak diğer iki tırdaki araçlardan haber yok." ifadelerini kullandı.Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.