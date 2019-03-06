-Odalar ve bal mumu ile heykeller

-Mahir Ünal'ın konuşması

-Başkan Erkoç'un konuşması

-Mehter ve kısa detay



( KAHRAMANMARAŞ ) "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi" açıldı- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan müzenin açılışına Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören de katıldı- AK Parti'li Ünal: "Kahramanmaraş’ı UNESCO’nun edebiyat ağına katmayı hedefliyoruz" KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi" düzenlenen törenle açıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde açılan müzede, Kahramanmaraşlı sanat ve edebiyatçıların bal mumuyla yapılmış heykelleri ve eserlerine ait yazı ve kitabeler yer alıyor. Farklı odalara konuşlandırılan videolar ise müzeyi ziyaret edenler tarafından izlenilebilecek. Kahramanmaraşlıların yoğun ilgi gösterdiği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yedi güzel adamın eserlerinin edebiyat heykelleri gibi ortaya çıktığı ve eserlerinin kıymetli olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş’ı UNESCO’nun edebiyat ağına katmayı hedeflediklerini söyleyen Ünal, “Yaşanan her şeyi yazı diliyle bugüne aktaran ve bu lisede o heyecanlarını, duygularını birbirlerine anlam olarak katıp yaşatan ve sonra da bunu yazıya döken, değerli büyüklerimize edebiyatçılarımıza müteşekkiriz. Kültür dediğimiz şey de ürettiğimiz anlamların gelecek nesillere aktarılmasıdır. Yani bir birikimin yazıyla daha çok aktarılmasıdır. Çünkü sözlü kültür bugün artık dijital dönüşümle artık tamamen ömrünü tamamlamış görünüyor. O yüzden yazılı kültürün oluşturduğu anlamın, özellikle genç dimağlarda bir heyecana dönüşmesi çok önemli bir kıymet. UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağında edebiyat şehri olarak Kahramanmaraşımızın yaratıcı şehirler ağına katılması için çalışmalar başlattık. Özellikle bu müzenin çok büyük ve katkısı var bu hayalimizi gerçekleşmesinde. Bu hayalimizi gerçekleşmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür ediyorum. Yedi güzel adamımızın Kahramanmaraşımızdan edebiyat heykelleri gibi çıkmış olması ve bize anlattıkları her birimiz için çok kıymetli” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu hatırlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, “Kahramanmaraşımız kadim medeniyetimizin en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Biz bu müzelerle, bu güçlü yönlerimizi daha iyi algılatmak için şiirin ve edebiyatın başkenti yeni Türkiye ruhunun oluştuğu şehir diye biliriz Kahramanmaraş’a. Bu müzeyle beraber inşallah Türk edebiyatını belki dünyadaki en güzel sergilendiği bir hizmeti milletimize sunmaktayız hamdolsun” dedi.

Kahramanmaraş Lisesinde güzel hatıralarının olduğunu söyleyen ve yedi güzel adamdan biri olan Nuri Pakdil ise, “Bu eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim bu binada yaşadığımız çok değerli hatıralarımız vardır ve buraya müze demeye dilim varmıyor” diye konuştu.

Konuşmaların arından kesilen kurdelenin ardından müzenin açılışı yapıldı.

