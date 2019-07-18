Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yedi Göller bölgesindeki krater gölleri eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor

Yedi Göller bölgesindeki krater gölleri eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor

- Aygır Gölünden genel ve detay görüntüler

Göller İlkokul Öğrencisi Yabancı Turist Alabalık Ziyaretçiler 

-- Cem Türker ile röportaj
-- Göl çevresinden ve vatandaşlardan görüntüler
-- Dilara Arslan ile röportaj
-- Detaylar

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt-Trabzon sınırında Soğanlı Dağları üzerinde 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan krater gölleri, serin suları ve bozulmamış tabiatıyla tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor. Görüntüsüyle adeta mavi boncuğu andıran göller, alternatif turizm arayanların ilk tercihleri arasında yer alan Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağlarının dik yamaçları arasında ziyaretçilerini masmavi görüntüleriyle karşılıyor. "Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan Aygır Gölü başta olmak üzere Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü, geçmişte sadece yöre halkı tarafından bilinirken özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce yaz aylarında tercih ediliyor. Bayburt ve Trabzon'dan toprak yolla ulaşılan Aygır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı yakalıyor. Ankara’da yoğun iş stresinden uzaklaşarak tatil için Doğu Karadeniz bölgesini seçen Cem Türker, Üzengili köyü Haldizen Yaylası'ndaki Aygır Gölü'ne ilk kez geldiğini belirterek, “Doğal güzellikleri çok fazla olan, tabiatı bozulmamış bir bölge burası. Aslında herkes gelsin burayı görsün demek istiyorum ama böyle yerlerin çok kalabalık olması da doğru değil gibi” dedi.
Bölgenin el değmemiş bir doğası olduğunu anımsatan Türker, “Çok yapılaşma yok, yolları asfalt değil ama araçla gelebiliyorsunuz. İnsanları arkadaş canlısı misafirperver insanlar. Yurdumuzun her tarafı güzel ama burası da özellikle görülmesi, gezilmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı. Yalova’dan gelen ve tatilini Bayburt’ta ailesiyle birlikte geçiren ilkokul öğrencisi Dilara Arslan ise, Temmuz ayında kar görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Arslan, anne babası ve kardeşleriyle birlikte doğa gezisi yapmak için günübirlik olarak burayı ziyaret ettiklerini dile getirerek, “Burada dağlar var, bir sürü turist var, sis denizleri, dereler, ırmaklar ve kar var. Çok güzel burası” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı