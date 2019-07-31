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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yeddiemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu

Yeddiemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu

-Olay yerinden genel ve detay görüntü

Trol 

--Söndürme çalışmalarından görüntü
--Yanan araç görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde yeddiemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi. Olay saat 19.00 sularında Bornova Yeşilova’da bulunan bir yeddiemin deposunda meydana geldi. Araçların bulunduğu otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıkarken, kuru otlar kısa sürede tutuştu. Dumanları gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler, tarlada bulunan araçlara sıçradı. Ekipler otluk alanda bulunan araçları söndürmek için yoğun bir çaba sarf ederken, yaklaşık 20 araç yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. (TT-
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