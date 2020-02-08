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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yazlık evlere dadanan hırsızlık şüphelileri kamerada Video

Yazlık evlere dadanan hırsızlık şüphelileri kamerada Video

güvenlik kamera görüntüsü

( TEKİRDAĞ )- Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı TEKİRDAĞ

Adli Kontrol Jandarma Jandarma Komutanlığı Oyun Konsolu Kaçış 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yazlık evlere dadanan 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2’si tutuklandı. Ayrıca, hırsızlığa ilişkin şüphelilerin kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'nın Kumbağ Mahallesi'nde C.B. isimli şahsa ait yazlık villanın penceresinden girilmek suretiyle içeride bulunan eşyalara zarar verilmesi ve hırsızlığa teşebbüs edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, şüphelilerin O.A. (21), M.Y. (26) ve E.G. (26) olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Y. tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edilirken, O.A. adli kontrol şartıyla, E.G. mahkemece ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde M.K. isimli şahıs jandarma komutanlığına müracaat ederek son 1 aydır uğramadığı yazlık villasını kontrol ettiğinde, 1 adet LCD TV, 1 adet tablet, 1 adet oyun konsolu ve 2 adet ses yayın cihazının olmadığını beyanla müracaatta bulundu. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmalar, kamera kayıtlarından faydalanılması neticesinde, hırsızlık suçunun A.T.E. (23) isimli şahıs tarafından işlendiği tespit edilerek, yapılan çalışmayla şahıs yakalandı. Gözaltındaki zanlı alınan ifadesinde, malzemeleri çaldığını ve internet üzerinden sattığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edildi.Ayrıca hırsızlığa ilişkin şüphelilerin kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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