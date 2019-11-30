Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Yazın Süs Havuzu, Kışın Buz Pateni Pisti İzle

- Yazın Süs Havuzu, Kışın Buz Pateni Pisti İzle

Kungstragarden (Kral Bahçesi) parkında buz pateni yapanlar

Gard Buz Pateni İsveç Şampiyon Başkent 

-detay

(STOCKHOLM) - Yazın süs havuzu, kışın buz pateni pisti STOCKHOLM

- İsveç'in başkenti Stockholm'de süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü. Başkent Stockholm'de 50'ye yakın süs havuzu aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Stockholm belediyesi de gençlerin bu havuzlardan faydalanabilmesi için buz pateni pistine dönüştürdü. Stockholm'ün merkezi olan Kungstragarden (Kral Bahçesi) parkındaki süs havuzundaki sular buz tutunca, buz pistine çevrildi. 10 bin metrekarelik parkta yazın ise çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Stockholm belediyesinin tahsis ettiği antrenörler tarafından buz pateni olan havuzlarda gündüz ve akşam saatlerinde her yaş grubuna buz pateni eğitimi veriliyor. Bu parklar 7 den 70'e herkesin uğrak yeri oluyor. İsveç'in ünlü buz pateni şampiyonları bu parklardaki buz pateni havuzlarında yetişiyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı