Yazın habercisi leylekler artık daha güvende Haberi

-Leylek yuvasından detaylar

-Leylek yavrularından detaylar

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) -- Leylek ölümleri büyük oranda azalacak- Leylekler yuvaları doldurmaya başladı TEKİRDAĞ



- Trakya genelinde yapılan çalışmalarla leyleklerin güç yolları üzerinde bulunan Trakya’da leylekler artık daha güvende. Yapılan proje ile elektrik direklerindeki leylek yuvaları 2 metre yukarıya çıkarıldı. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), leyleklerin elektrik çarpması kaynaklı ölümlerini önlemek amacıyla, leyleklerin neslinin devamını sağlamak ve enerjinin sürekliliğini de korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Leyleklerin güç yolları üzerinde bulunan Trakya’da TREDAŞ ve Tekirdağ Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan proje ile 70 adet leylek yuvası yaklaşık 2 metre yukarı çıkarıldı. Bu uygulama ile ve yazın habercisi olan leylekler daha güvende yaşamlarını sürdürecek ve leylek ölümleri azaltılacak. "100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" TREDAŞ İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gül, leylek yuvaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Leylekler bilindiği üzere yazın habercisi. Bölgemizde güç yolları üzerinde bulunduğu için yoğun bir leylek popülasyonu bulunuyor. TREDAŞ ve Orman İşletme Genel Müdürlüğü ortak çalışmasıyla birlikte yapılan uygulamalarda leylek platformlarının rehabilitesi projesi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 70 adet platform montajı yapıldı. Önümüzdeki senelerde bu sayıyı 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Leylek popülasyonunu korumaya yönelik yapılan bir iştir. Leyleklerin iletkenlere mesafesini artırmaya yönelik yuvaları göründüğü yuva ne kadar yukarıda olursa leyleğin elektriğe çarpılma oranı düşüyor. Burada leyleklerin korunması amaçlanıyor. Kuş ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor” dedi.

"70 adet leylek yuvası montajı gerçekleştirilmiştir" TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbıyık ise , “Leylek yuvalarının tespiti yapılarak, gerekli proje hazırlanmıştır. Buradaki amaç leyleklerin güç zamanı bizim şebeklerimizdeki çarpılmaları ve yangınları önlemek amacıyla canlıların zarar görmemesidir. Bu şekilde de abonelerimiz kesintilerden en az şekilde etkilenmesi istenmektedir. Bugün itibarı ile TREDAŞ olarak Trakya’da 70 adet leylek yuvası montajı gerçekleştirilmiştir. Amacımız bunu yüze tamamlamaktır. Böyle bir çalışmada bulunmaktan mutluluk duymaktayız” diye konuştu.

(HLD-

