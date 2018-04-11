Yazıcıoğlu davasında FETÖ iddiası

-Adliye binası farklı açılar

-Kapı girişi ve avukatın çıkışı

-Avukat Kemal Yavuz açıklama



( KAHRAMANMARAŞ ) - Avukat Kemal Yavuz: “20 kişinin birkaç kişi haricindekilerin tamamının, FETÖ’cü olduğunu söyleyebilirim" KAHRAMANMARAŞ



- Büyük Birlik Partisi (BBP) avukatlarından Kemal Yavuz, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili 20 şüpheli hakkında verilen takipsizlik kararının bozulmasıyla ilgili olarak, “9 yıldır biz adalet bekliyoruz. İğne ile kuyu kazarak mesafe alıyoruz. Ama netice itibariyle de bugün geldiğimiz yer küçümsenecek bir nokta değildi” dedi.

Avukat Yavuz, Kahramanmaraş 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin 132 şüpheliden 20'si hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından Kahramanmaraş Adliyesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavuz, karar sonrası soruşturmanın genişletilme imkanının olduğunu söyledi.



20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘ana dosya’ diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili olarak takipsizlik kararı verildiğini belirten Yavuz, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyledi.



Bu karara karşı 13 Temmuz 2016 tarihinde itirazda bulunduklarını hatırlatan Yavuz, "Bu karara ilişkin, Kahramanmaraş 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi bir karar verdi. Bu kararın mahiyeti ise şudur: ’20 kişiyle ilgili verilen takipsizlik kararı kaldırılmıştır’. Ancak diğer 110 kişiyle alakalı takipsizlik kararına itirazımız reddedilmiştir. Bu haliyle de olsa gecikmiş olsa da çok ciddi bir adımdır. Son derece önemsiyorum 20 kişiyle ilgili kaldırılma kararını. Dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne iade edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yapacağı soruşturmayı genişletme imkanı var. 1. Ceza Mahkemesinde sanık Dursun Özmen ile ilgili soruşturma devam etmekte. Ümit ve temennimiz bu soruşturmaların tamamı ana dosyada birleştirilerek, tam ve kamil anlamda bir soruşturmanın yapılmasını bekliyoruz. 9 yıldır biz adalet bekliyoruz. İğne ile kuyu kazarak mesafe alıyoruz. Ama netice itibariyle de bugün geldiğimiz bir nokta küçümsenecek bir nokta değildi. Burada tek bir eylem var ve örgütlü yapı tarafından işlendiği sabittir. Bu veriler karşısında tek bir dosyada yargılanmanın yapılması gerektiği inancı hakim bizde. Gecikmişte olsa adaletin er geç tecelli edeceğinin bugünkü ispatıdır bu gelişme. Bunu doğrudan merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu sevenlerle, gerekse hak ve adaletten yana olan aziz Türk milleti ile paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Avukat Kemal Yavuz, soruşturmada takipsizlik kararı verilen şüphelilerin bir çoğunun FETÖ’cü olduğunu iddia ederek, “20 kişinin birkaç kişi haricindekilerin tamamının, FETÖ’cü olduğunu söyleyebilirim. FETÖ soruşturmaları sebebiyle bu kişiler hakkında, başka yerlerde soruşturma olduğunu söyleyebilirim” dedi.



