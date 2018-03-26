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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yazıcıoğlu anısına Keş Dağı'na tırmanış - SİVAS

Yazıcıoğlu anısına Keş Dağı'na tırmanış - SİVAS

- Keş Dağı'na tırmanan dağcılardan görüntüler - Zirvede İstiklal Marşı söylenmesi - Dua edilmesiYazıcıoğlu anısına Keş Dağı'na tırmanış - Sivas Dağcılık İl Temsilciliği üyeleri, Yazıcıoğlu'nu anmak için Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na tırmandıSİVAS (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Sivas İl Temsilciliği üyeleri, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, kazanın meydana geldiği Kahramanmaraş Göksun Keş Dağı Kanlı Çukur Zirvesi'ne tırmandı.TDF Sivas İl Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, temsilciliğe bağlı kulüpler, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenleri anmak üzere Keş Dağı Kanlı Çukur Zirvesi'ne çıktı.TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Yöneticisi Mehmet Baysal ve 20 dağcı zirvede saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından dağcılar, Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybedenler için dua etti.

Saygı Duruşu Helikopter Kaza Helikopter Kazası Yazılı Açıklama Helikopter 

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