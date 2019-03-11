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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yazıcı: 'Demokrasinin en önemli aracı seçimlerdir' - KIRKLARELİ

Yazıcı: 'Demokrasinin en önemli aracı seçimlerdir' - KIRKLARELİ

Yazıcı: "Demokrasinin en önemli aracı seçimlerdir" - KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın İl Başkanlığı ziyareti ve konuşması - MHP Kırklareli İl Başkanlığı ziyareti - Seçim bürosu açılışı ve Hayati Yazıcı'nın konuşmasıKIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülkemizde bağımsızlığımıza yönelik, güvenliğimize yönelik milletin egemenlik hakkını ortadan kaldırmaya matuf nerede bir hareket varsa Cumhur İttifakı topyekün onun karşısında. Demokrasinin en önemli aracı seçimlerdir." dedi.

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