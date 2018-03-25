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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Yazıcı, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - TRABZON

Yazıcı, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - TRABZON

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın konuşmasıK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: - "Türkiye'nin en büyük gücü, en kıymetli hazinesi kardeşliğidir. Türkiye'nin kardeşlik hazinesini ölçecek, değer biçecek hiçbir nimet yoktur ve bu kardeşlik 81 milyonu kuşatan bir ruhtur"TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye'nin en büyük gücü, en kıymetli hazinesi kardeşliğidir. Türkiye'nin kardeşlik hazinesini ölçecek, değer biçecek hiçbir nimet yoktur ve bu kardeşlik 81 milyonu kuşatan bir ruhtur." dedi.
Yazıcı, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililerin salonda çok güzel bir tablo oluşturduğunu söyledi.

AK Parti'nin oluşum süreci hakkında da bilgilendirmede bulunan Yazıcı, şöyle devam etti:"Aziz hemşehrilerim hep birlikte AK Parti'yi oluşturduk. AK Parti'nin en büyük gücü, süreçte de herkes gördü, şahit oldu, lideri ve teşkilatıdır. Teşkilatımızın en kıymetli yanı birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor olmasıdır. Türkiye'nin en büyük gücü, en kıymetli hazinesi kardeşliğidir. Türkiye'nin kardeşlik hazinesini ölçecek, değer biçecek hiçbir nimet yoktur ve bu kardeşlik 81 milyonu kuşatan bir ruhtur.Bu kardeşliğin etnik ayrımı yok. Mezhebi, düşünce farklılaştırması yok. Bizi millet yapan değerler etrafında tarihimizin büyüklükleri, kültürel mirasımız, inanç değerlerimizle birlikte oluşturduğumuz kardeşliğimiz, Türkiye'nin hep birlikte hazinesidir. Bu aziz millet AK Parti'ye yetki verdiği günden bu yana Türkiye'nin bu kıymetli hazinesini, her daim gözetti, korudu. O gücü aldık, bugüne getirdik." - "AK Parti'nin duruşunun merkezinde insan var"AK Parti'nin Türk siyasetinde çok özlü bir yeri olduğunu belirten Yazıcı, AK Parti'nin önemi hakkında değerlendirmede bulundu.Kongrelerin ve kongre süreçlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatlarında görev almış ve bugün aramızdan ayrılmış bütün kardeşlerimize bu kongre meselesiyle rahmet diliyorum. Görevi devredecek arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum." diye konuştu.
Yazıcı, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını ifade ederek, "AK Parti'nin bir duruşu var. Duruşu olan bir partiyiz. Nasıl bir duruş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu gibi duruşu olan bir partiyiz. AK Parti'nin duruşunun merkezinde insan var. Bu önemli bir meziyettir." dedi.
Yazıcı, AK Parti hükümetinin yaptığı yatırımlar ve çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Lyon Beraberlik Hükümet Şahit 

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