Yazdığı kitabın geliri engellilere gidecek - ÇANAKKALE İzle
- Duru Oğuz bilgisayar başında yazı yazarken görüntü - Duru Oğuz kitaptaki masal başlıklarını okurken görüntü - Duru Oğuz evdeki kütüphanesine bakarken görüntü - Kitabın sayfalarından görüntü - Duru Oğuz Röportaj görüntü - Süreyya Oğuz röportaj görüntüYazdığı kitabın geliri engellilere gidecek - Çanakkale 'de yaşayan 15 yaşındaki serebral palsi hastası Duru Oğuz'un yazdığı "Duru'nun Günlükleri" adlı kitaptan elde edilecek gelir, engellilere bağışlanacak - Duru Oğuz: - "Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Bu yüzden vazgeçmeden ikinci kitabıma başlayacağım"ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de yaşayan 15 yaşındaki serebral palsi hastası Duru Oğuz, 3 yıl boyunca günlüğünde yazdığı masalları, "Duru'nun Günlükleri" adlı kitapta topladı. Beş bin adet basılan kitaptan elde edilecek gelir, Oğuz ailesince engellilerin ihtiyaçları için bağışlanacak.Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Süreyya ve Metin Oğuz çiftinin iki çocuğundan biri olan Duru Oğuz, 5,5 aylık dünyaya geldi. Oksijensiz kalması sonucu serebral palsi hastası olan, sağ kolunu kullanamayan ve tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Oğuz, 3 yıl önce sol elini kullanarak günlüğüne yazdığı masalları Gece Kitaplığı Yayınevi kitap olarak basıp piyasaya sürdü.Toplam beş bin adet basılan ve internetten satışa sunulan kitaptan elde edilecek gelir, engellilerin fizik tedavi ihtiyaçları için kullanılacak. - "Kitabı engelli arkadaşlarımın faydalanması için yazdım"Duru Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. sınıfta yazmaya başlayıp 8. sınıfta bitirdiği kitabında masallarda hayallerinin ve duygularının yer aldığını söyledi.
Kitabının yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Oğuz, "Kitabı engelli arkadaşlarımın faydalanması için yazdım. Türkçe öğretmenim sayesinde yazmaya başladım. Sonra Türkçe öğretmenim gitti, başka bir Türkçe öğretmeni geldi ama ben yazmaya devam ettim." dedi. Oğuz, hedefim yeni bir kitap çıkartmak olduğunu belirterek, "Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Bu yüzden vazgeçmeden ikinci kitabıma başlayacağım. Büyüdüğümde yazar ve oyuncu olmak istiyorum. Yaratıcı yazarlık bölümü okumak istiyorum." diye konuştu. Anne Süreyya Oğuz ise kızının rahatsızlığına rağmen büyük bir gayret ve azimle çalıştığını söyledi.
Bu konuda çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Oğuz, "Duru örnek teşkil etti. O da biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.