Yazarın son kitabının notlarının bulunduğu çantayı böyle çaldılar

-Yazarın gelmesi

-Hırsızlık Anı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de bir kafeteryaya giden yazar Melik Karabıyıkoğlu’nun içerisinde son kitabının bulunduğu çantası kimliği belirsiz hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı. Olay, saat 12.40 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerindeki kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, yazar Melik Karabıyıkoğlu, kahve içmek için cadde üzerindeki kafeteryaya geldi. Burada oturduğu koltuğa çantasını ve ceketini bırakan Karabıyıkoğlu, telefon görüşmesi yapmak için yerinden kalktı. O esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yazarın ceketinin altındaki çantayı kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Son kitabının notları olduğu çantası çalındı Telefon görüşmesinin ardından oturduğu koltuğa gelen yazar, çantasının yerinde olmadığını fark etti. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren yazar, güvenlik kamera görüntülerini de inceledi. İncelemelerin ardından yazar Karabıyıkoğlu, çantasının hırsız tarafından çalındığını gördü. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yazarın çantasında son kitabının notları olduğu öğrenildi. Öte yandan yazar Karabıyıkoğlu, sosyal medya hesaplarından yardım isteyerek, "Sosyal medyanın gücüne inanan biri olarak iyi bir deneme fırsatı çıktı karşıma. Çantamın kim tarafından ve nasıl çalındığını görüyorsunuz. Yaşanan olay sonrası, çantamdan kalanları bulmaya çalışıyorum. Harici bellek ve son kitabım için yaptığım görüşme notlarım vardı. Bana destek olabilenlere müteşekkir olacağım" notunu bıraktı.

