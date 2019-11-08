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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yazar Şahiner, eşinin intihar ettiği adliyeye geldi

Yazar Şahiner, eşinin intihar ettiği adliyeye geldi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Hapis Cezası 


- Eşi, İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner, adliyeye gelerek intihara ilişkin bilgi aldı. İstanbul Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz gün alkollü araç kullandığı için 'Trafiğin güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası aldıktan sonra yedinci kata çıkarak aşağıya atlayan İbrahim Ö.'nün eşi yazar Seray Şahiner adliyeye geldi. İbrahim Ö. ile Ağustos ayında evlendikleri öğrenilen ve intiharına ilişkin adliye polisinden bilgi alan Şahiner, eşinden kalan eşyaları istedi. Adliyeye gelen Şahiner'in üzgün olduğu öğrenildi.
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