Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

chp heyeti gelişi

Gençlik Kolları Mezarlık Ziyareti Genel Başkan Cinayet 

-müze ziyareti
-mezarlık ziyareti
-gençlik kolları genel başkanı konuşması

( MARDİN ) MARDİN

- Yazar Musa Anter, ölümünün 27. yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki mezarı başında anıldı.1992 yılında cinayete kurban giden Yazar Musa Anter, Nusaybin Akarsu Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve Nusaybin İlçe Başkanı Şehmus Doğan da katıldı.
Musa Anter'i anma programı için Nusaybin'e geldiğini belirten CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz, mezarlık ziyareti öncesi Musa Anter'in oğulları Anter Anter ve Dicle Anter ile bir araya geldi. Daha sonra Musa Anter'in müzeye dönüştürülen evini ziyaret eden Yılmaz, burada anı defterini imzaladı.Yılmaz, mezarlıktaki anma programında yaptığı konuşmada Musa Anter'in ölümünden bugüne kadar yaşanan mahkeme süreçleri ve yapılan açıklamalara değinerek, "CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi olarak Ape Musa'nın 27'inci ölüm yıl dönümünü anmak için buradayız. Bugün bu cinayetin sonucunda hepimizin bir araya geldiği bu elim vaka sonucunda hiç kimse tutuklu halde değil. İşte bizim isyanımız buna. CHP Gençlik Kolları olarak 27 yıl sonra da olsa bunu tekrar insanlara hatırlatmak için buradayız. Siyaset üstü bir mesele bu aslında. Biz de o yüzden buradayız. Buradan 27 yıl sonra tekrar Ape Musa'yı büyük bir onurla anıyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmalardan sonra CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz ve Musa Anter'in oğulları Anter Anter ile Dicle Anter beyaz güvercin uçurdu.
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Başbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu GörüşmesiBaşbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu Görüşmesi
Binali Yıldırım Acılarını PaylaştıBinali Yıldırım Acılarını Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı