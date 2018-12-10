Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi - ÇANAKKALE

Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi - ÇANAKKALE

- kaza yapan araçlardan detaylarYazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi - Çanakkale 'nin Biga ilçesindeki kitap fuarına katılan yazar Kahraman Tazeoğlu, İstanbul'a dönerken bulunduğu otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralandıÇANAKKALE (AA) - Yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale 'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.Alınan bilgiye göre, Biga'dan Çanakkale istikametinde Berkay Üçüncü'nün kullandığı 34 KN 7074 plakalı otomobil ile Yunus Emre Üzülmez yönetimindeki 17 LL 245 plakalı hafif ticari araç Karabiga Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada, otomobilde bulunan yazar Kahraman Tazeoğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tazeoğlu'nu Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.Tazeoğlu'nun dün Biga'ya kitap fuarındaki imza günü etkinliği için geldiği ve bugün de İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Akkale Ticari Araç Kitap Fuarı 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı