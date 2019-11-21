Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Yazar Doğan, Azerbaycan’da Okurlarıyla Buluştu Haberi

- Yazar Doğan, Azerbaycan’da Okurlarıyla Buluştu Haberi

Kitaplardan detay

Strateji İslam Roman Yazarı Konferans Öğrenciler 

-Büyükelçi Erkan Özoral'ın konuşması
-Milletvekili Hikmet Babaoğlu'nun konuşması
-Doğan açıklama

( BAKÜ ) - Yazar Doğan, Azerbaycan’da okurlarıyla buluştu BAKÜ

- Tarihsel roman kategorilerinde eserler yazan Yazar Nadir Doğan Azerbaycan’da okurlarıyla buluştu. Yunus Emre Bakü Müdürlüğünün ev sahipliğinde senarist, yapımcı-kameraman ve roman yazarı Nadir Doğan’ın Hazar Türklerinin tarihi ile ilgili “Togarmanın Çocukları”, “Kuzeye Yolculuk” ve “Altın Bozkırlar” adlı tarihi roman üçlemesinin tanıtımı gerçekleştirildi.
Programa Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu başta olmak üzere Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Büyükelçi Erkan Özoral, Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu ve Türk-İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Telman Nusretoğlu programda kitap hakkında fikirlerini belirtti.
Kitabın dünya coğrafyasının stratejik olarak en önemli kısımlarını kapsadığını vurgulayan Büyükelçi Özoral, "Bir kapı aralamış olacağız bu kitaplarla. Hindistan’dan Mısır'a, oradan batıya ve Avrupa’nın Kuzey’ine kadar çıkan eski dünya dediğimiz kıtaların neredeyse tamamını kaplayan büyük bir tarih” ifadelerini kullandı. Hazar Türklerinin kapalı denizi olduğunu söyleyen Milletvekili Hikmet Babaoğlu,“Hazar’ın 4 kıyısında her zaman Türkler yaşamıştır. Bugün de Hazar’ın kıyısında yaşayan 5 Türk devleti var. Azerbaycan’da çok sayıda “Gemerli” köyleri vardır. Bu bir daha gösteriyor ki, biz Togarmanın evlatlarıyız” diye konuştu.
Kitabın okuyanlara fayda sağlayacağına andığını ifade eden Doğan, kalıcı olacağına inandığı ve kolay kolay kimselerin daha önce söylemediği şeyleri kitapta söylemeye çalıştığını belirtti.
Nadir Doğan, Azerbaycan Hazar Üniversitesi’nde “Hazarların Yükselişi ve Yıkılışı” konusunda da bir konferansta okurlarıyla bir araya gelecek. Hazar Kağanlığı’nın Veliahtı Yusuf tiginin ağzından aktarılan cümlelerin kitaplarına aktaran Doğan, olağanüstü bir kurgu ile 650-1000’li yıllarda Türklerin kadim yolculukları, devletleri, yaşayışlarını benzersiz anlatımla kaleme aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı