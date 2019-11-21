- Yazar Doğan, Azerbaycan’da Okurlarıyla Buluştu Haberi

-Büyükelçi Erkan Özoral'ın konuşması

-Milletvekili Hikmet Babaoğlu'nun konuşması

-Doğan açıklama



( BAKÜ ) - Yazar Doğan, Azerbaycan’da okurlarıyla buluştu BAKÜ



- Tarihsel roman kategorilerinde eserler yazan Yazar Nadir Doğan Azerbaycan’da okurlarıyla buluştu. Yunus Emre Bakü Müdürlüğünün ev sahipliğinde senarist, yapımcı-kameraman ve roman yazarı Nadir Doğan’ın Hazar Türklerinin tarihi ile ilgili “Togarmanın Çocukları”, “Kuzeye Yolculuk” ve “Altın Bozkırlar” adlı tarihi roman üçlemesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Programa Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu başta olmak üzere Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Erkan Özoral, Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu ve Türk-İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Telman Nusretoğlu programda kitap hakkında fikirlerini belirtti.

Kitabın dünya coğrafyasının stratejik olarak en önemli kısımlarını kapsadığını vurgulayan Büyükelçi Özoral, "Bir kapı aralamış olacağız bu kitaplarla. Hindistan’dan Mısır'a, oradan batıya ve Avrupa’nın Kuzey’ine kadar çıkan eski dünya dediğimiz kıtaların neredeyse tamamını kaplayan büyük bir tarih” ifadelerini kullandı. Hazar Türklerinin kapalı denizi olduğunu söyleyen Milletvekili Hikmet Babaoğlu,“Hazar’ın 4 kıyısında her zaman Türkler yaşamıştır. Bugün de Hazar’ın kıyısında yaşayan 5 Türk devleti var. Azerbaycan’da çok sayıda “Gemerli” köyleri vardır. Bu bir daha gösteriyor ki, biz Togarmanın evlatlarıyız” diye konuştu.

Kitabın okuyanlara fayda sağlayacağına andığını ifade eden Doğan, kalıcı olacağına inandığı ve kolay kolay kimselerin daha önce söylemediği şeyleri kitapta söylemeye çalıştığını belirtti.

Nadir Doğan, Azerbaycan Hazar Üniversitesi’nde “Hazarların Yükselişi ve Yıkılışı” konusunda da bir konferansta okurlarıyla bir araya gelecek. Hazar Kağanlığı’nın Veliahtı Yusuf tiginin ağzından aktarılan cümlelerin kitaplarına aktaran Doğan, olağanüstü bir kurgu ile 650-1000’li yıllarda Türklerin kadim yolculukları, devletleri, yaşayışlarını benzersiz anlatımla kaleme aldı.



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