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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yazar Celil Güven, okurlarıyla buluştu

Yazar Celil Güven, okurlarıyla buluştu

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Adala Irak 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 38’inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’na katılan yazar Celil Güven, okurlarıyla buluşup son kitabı ‘Sus’u imzaladı. Büyükçekmece Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen 38'inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na katılan yüzlerce yazar binlerce okuruyla buluşma imkanı buluyor. Kitap Fuarı'na katılan yazar Celil Güven'de son kitabı olan 'Sus' ile okurlarıyla buluşma imkanı buldu. Daha önce Altın Kalem Ödülü'ne layık görülen Yazar Güven, ile sohbet eden okurları, kitaplarını da imzalattı. Oyunculuk yönüyle de bilinen Yazar Güven, yazım hayatına başlamasıyla ilgili, " Benim hayatım çok sevdiğim yazar arkadaşım Cem Şancı'nın 'Doğaüstü Sevgi Altı' adlı kitabını okuduktan sonra değişti. Onun kitabındaki o sadelik güzellik anlatım dili benim çok hoşuma gitmişti. Bende yazmalıyım diye düşündüm böyle başladım" dedi.
Yeni kitabı Sus ile ilgili de açıklamalar kaydeden Güven, "Çok güzel ilgi var. Benim çevremdeki arkadaşlarım da bugün bırakmadılar buradalar. Bende çok mutluyum onları gördüğüm için. Bu benim ikinci kitabım ilk kitabımda da 'Altın kalem' ödüllerini almıştım. Umarım diğer kitabım gibi önü çok açık olur ve okuyucular tarafından sevilir diye düşünüyorum"dedi.

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