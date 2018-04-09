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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yaza merhaba etkinliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi İzle

Yaza merhaba etkinliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi İzle

Tokat'ta okul bahçesinde düzenlenen yaza merhaba etkinliği

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi Bahar Şenliği 

-Öğrencilerin çeşitli aktivitelerde eğlenmesi
-Tokat Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilgün Koyuncu, röp
-Öğretmen ve öğrencilerle röp

( TOKAT )- Tokat'ta düzenlenen yaza merhaba etkinliğinde eğlenceli saatler yaşayan öğrenciler stres attı TOKAT

- Tokat'ta düzenlenen yaza merhaba etkinliğinde eğlenceli saatler yaşayan öğrenciler stres attı. Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim veren okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Şenlik kapsamında öğrenciler yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışları yaptı. Oyun havaları eşliğinde eğlenen öğrenciler stres attı. Öğretmenleri ile birlikte eğlenceli saatler geçiren öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Tokat Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilgün Koyuncu, öğrencilerin birinci sınavlarını bitirdikten sonra bahar şenliği düzenlediklerini ifade ederek, "Hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz için güzel bir şenlik oldu. Velilerimizden de katılım oldu. Önce yemek ikramı oldu sonra öğrenciler çeşitli oyunlara katıldı.
Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler güzel bir gün geçirdi." dedi.
Öğrenci ve öğretmenlerde yaza merhaba etkinliğinde eğlenme fırsatı bulduklarını söyledi.


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