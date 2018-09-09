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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Yaz tatillerinde sokak hayvanlarını beslediler - HATAY İzle

Yaz tatillerinde sokak hayvanlarını beslediler - HATAY İzle

- Gönüllü gençlerden görüntüler - Kurslardan görüntüler - Mamaların götürülmesi - Hayvanlara mama ve su verilmesi - Gönüllü gençlerle röportajlarYaz tatillerinde sokak hayvanlarını beslediler - Hatay 'da, Hevesli İnsan Bilim Atölyesinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bir araya gelen 8 genç, yaz tatillerinde mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarına yiyecek ve su ulaştırdı - HİBA sorumlusu Timur Doğru: - "Haftanın belirli günlerinde mama bırakma işlemimiz oluyor, bu sayede ortalama 200 sokak hayvanının düzenli mama ihtiyacı karşılanıyor" - Gönüllü gençlerden Meryem Dilek Ertekin: - "Sokak hayvanlarına mamanın yanı sıra sıcak havalarda bulmakta zorlandıkları suları da götürdük ve yaralı olanları ilgili yerlere bildirerek tedavi edilmelerini sağladık"HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay 'da, Defne Belediyesinin katkılarıyla faaliyet gösteren Hevesli İnsan Bilim Atölyesi (HİBA) kapsamında bir araya gelen 8 genç, yaz tatillerinde mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarına yiyecek ve su ulaştırdı.Sosyal sorumluluk bilinciyle gönüllü olarak atölye çalışmalarında yer alan yaklaşık 350 kişi bilim, sanat ve kültürel alanda etkinlikler düzenlerken, gruptaki 8 genç ise sokak hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.Günün erken saatlerinde HİBA merkezinde bir araya gelen gençler, temin ettiklerini mamaları Antakya'nın 13 farklı noktasındaki mama kutularına ulaştırdı.Yaz tatillerini sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamakla geçiren gençler, hayvanların bakımına kış döneminde de devam edecek.HİBA sorumlusu Timur Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hevesli İnsan Bilim Atölyesinin toplumun her kesiminden kişileri bir araya getirdiğini söyledi.

Gönüllülük esasıyla projelerde yer alan kişilerin ellerinden geldiğince toplumsal sorunlara el uzattığına dikkati çeken Doğru, 8 gencin de sokak hayvanlarının bakımını üstlenerek, önemli bir görevi yerine getirdiğini aktardı.Gençlerin adeta sokak hayvanlarının gönüllü bakıcıları olduklarını ifade eden Doğru, şöyle konuştu:"Canlı odaklı bir sosyal sorumluluk projesi içinde sokak hayvanlarının yanında olmak bizleri ve arkadaşlarımızı çok mutlu ediyor. Temin edilen mamalar Antakya'da belirli noktalara arkadaşlarımız tarafından götürülüyor. Merkezimizde kurduğumuz gönüllü takımımız bu işi uzun süredir götürüyor. Haftanın belirli günlerinde mama bırakma işlemimiz oluyor, bu sayede ortalama 200 sokak hayvanının düzenli mama ihtiyacı karşılanıyor. Daha fazla sokak hayvanına ulaşmak için hayırseverlerden mama desteği bekliyoruz." - "Tedavi edilmelerini sağladık"Gönüllü gençlerden Meryem Dilek Ertekin de haftanın belirli günleri sokak hayvanlarına mama götürdüklerini kaydetti.
Yaz tatilinde faydalı bir çalışma içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Ertekin, "Sokak hayvanlarına mamanın yanı sıra sıcak havalarda bulmakta zorlandıkları suları da götürdük ve yaralı olanları ilgili yerlere bildirerek tedavi edilmelerini sağladık. Daha fazla hayvana mama ulaştırmak istiyoruz." dedi.
Ertekin, çalışmalarını sadece yaz aylarıyla sınırlamak istemediklerini belirterek, okul döneminde de uygun vakitlerde hayvanların bakımıyla ilgileneceklerini sözlerine ekledi.Grup üyelerinden Süleyman Mirioğlu da sokak hayvanlarının yardımına koşmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Yaz aylarımızı çok faydalı bir çalışma içerisinde geçirdik. Aynı çalışmayı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sokak Hayvanı Sosyal Sorumluluk Projesi Hayırseverler Sokak Hayvanları Sosyal Sorumluluk 

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