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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaz spor okulları başladı - SİİRT

Yaz spor okulları başladı - SİİRT

- Sporcuların stada gelmesi, gitmesi, kortej yürüyüşü - İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Cengiz Çokyaşa'nın konuşması - Velilerin çocuklarını statta izlemesi - Antrenörlerin öğrencilere programı anlatması Siirt 'te yaz spor okulları başladıSİİRT (AA) - Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları, düzenlenen törenle açıldı.Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cengiz Çokyaşa, kurslara kayıt yaptıran öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.Sporun eğitim hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Çokyaşa, Siirt li çocukların ve gençlerin her alanda olduğu gibi sporda da çok başarılı olduğunu söyledi.

13 branşta 4 bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığını aktaran Çokyaşa, "2019 yılı yaz spor okulları start aldı. Hedefimiz Türkiye genelinde, uluslararası müsabakalarda çok güzel dereceler elde ederek, milli takıma sporcu kazandırmaktır. Çocuklarımızın bu yeteneklerini keyfetmek ve kendilerini teşvik etmek amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda eğitim ve spora her türlü desteği veriyoruz. Yaz spor okullarına kayıt yaptıran tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz." diye konuştu.
Kursların eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edeceğini aktaran Çokyaşa, 5 - 18 yaş grubundaki çocukların, yüzme, atletizm, basketbol, badminton, boks, jimnastik, güreş, judo, hentbol, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol kurslarından yararlanabileceğini aktardı.

Masa Tenisi Milli Takım Uluslararası Eğitim Hayatı Öğrenciler 

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