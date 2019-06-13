Yaz okuluyla çocuklar hobilerini geliştirme fırsatı yakalıyor Haberi

- Doğa Koleji 3. sınıf öğrencisi Afra Uz:röp

-Doğa Koleji 6. sınıf öğrencisi Azra Uz:röp

-Doğa Koleji 2. sınıf öğrencisi Zeynep İnal:röp

-yaz okulu aktiviteleri detay görüntüleri



( İSTANBUL )- Yaz okulunun kişisel gelişime etkisi büyük İSTANBUL



- Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrencilerin yaz dönemini değerlendirmeleri adına birçok eğitim kurumu yaz okulu uygulamasını başlatıyor. Yaz okulu ile öğrencilerin çeşitli alanlarda hobiler geliştirerek, kişisel gelişimlerini bu yönde sağlamaları amaçlanıyor. Öğrencilerin bilgi, beceri ve ilgi alanlarını geliştirmelerinde yaz okullarının etkisi büyük. Birçok eğitim kurumunun, okulların kapanmasıyla birlikte faaliyete geçirdiği bu programla, öğrencilerin yaz dönemini daha verimli geçirmeleri hedefleniyor. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin kişisel gelişimlerine olumlu etki eden yaz okulu ile robotikten kodlamaya, salon sporlarından buz pateni ve yabancı dil eğitimine kadar birçok ders, kurs ve aktiviteler yapılıyor. Yaz döneminde çeşitli aktivitelerde bulunan öğrenciler, bu sayede ilgi alanlarını keşfederek yeni hobiler ediniyor. “Çocuklar bu süreçte iyi kazanımlar elde ediyor” Yaz okulunun çocukların beceri ve hobi alanlarını geliştirdiğini kaydeden Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, yaz okulunun çocukların üzerinde bıraktığı olumlu etkileri şu ifadelerle aktardı: “Yaz okulu okulların kapanmasıyla birlikte uygulanan bir yaz programıdır. Bu programda eğitim, beceri ve eğlenceyi birleştirerek, çocuğun kişisel gelişimini tamamlamak amaçlanıyor. Yaz okulu birkaç dönem halinde yapılıyor. Bu programlarla çocukların kişisel gelişimlerini çok daha iyi sağlayabiliyoruz. Çocuklar bu süreçte iyi kazanımlar elde ediyor. Bu programlar çerçevesinde verilen dersler ve aktivitelerle çocukların karar verme yetenekleri, spor faaliyetlerinde hangi alana yönelmek istedikleri pekiştiriliyor. Yaz okullarında son yıllarda yabancı dil, kodlama-robotik dersleri ve spor dersleri ön planda. Spor derslerinde salon dersleri, yüzme, buz pateni eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra yaz okullarının olmazsa olmazı yüzmedir. Yüzme çocukların fiziksel gelişimlerinde çok etkili. Bu şekilde çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini destekliyor, birçok alanda beceriler geliştirmeleri için çalışıyoruz.” Yaz okullarında eğitimlerin saatlik, yarım gün ve tam gün olarak gruplandırıldığını belirten Dağal, “Tam gün verilen eğitimlerin çocukların üzerinde daha etkili olduğu gözlemlerimiz arasında. Çocukların gelişimlerini tam olarak sağlamaları için tam günlük eğitim programlarının verilmesini öneriyorum” şeklinde konuştu.

Hobilerini geliştiriyorlar Yaz okulunda çok keyifli ve öğretici aktivitelerde bulunduklarını ifade eden Doğa Koleji 3. sınıf öğrencisi Afra Uz, ”Hobilerimizi geliştirmemiz için bizlere fırsat veriliyor. Ben yüzmeyi çok seviyorum ve okulumuzdaki havuzda yüzme eğitimleri alıyorum. Buz pateni ve yüzmeye ilgi duyuyorum ve yaz okuluyla bu alanlarda kendimi daha çok geliştirme fırsatı buluyorum. Yazın okullar tatil olduğu için arkadaşlarımdan uzak kalıyor ve çok sıkılıyordum ancak yaz okuluyla birlikte onlarla çeşitli etkinliklere katılma fırsatım oluyor” dedi.

Yaz okuluna gitmeyi çok sevdiğini söyleyen Doğa Koleji 6. sınıf öğrencisi Azra Uz, “Arkadaşlarım da yaz okuluna geliyor. Birlikte çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz. Eğlenirken de farklı alanlarda hobi ediniyoruz. Bunların dışında basketbol, robotik ve kodlama eğitimleri alıyoruz. Robotik dersinde 3 boyutlu ortamda hayvanların çizimini yapıyoruz. 3B yazıcılardan çıktılarını alıyoruz. Yaz okulu kişisel gelişimimiz için çok önemli” diye konuştu.

Doğa Koleji 2. sınıf öğrencisi Zeynep İnal ise yaz okulunda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve tatili iyi değerlendirdiğini dile getirerek, “Yaz okulunda aktivitelerle İngilizce öğreniyorum, hem kendimi geliştiriyorum, hem de arkadaşlarımdan ayrılmamış oluyorum. Yazın sevdiğim aktiviteleri yapıyorum” dedi.

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