Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

çocukların fistiyeler altında ıslanması

Öğrenciler 

-suyun altında eğlenen çocuklar
-parktan detaylar
-çocuklarla röportaj
-ailelerle röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Sonbaharda çocuklar üşüyerek suyun altında eğlendi BURSA

- Bursa’da çocuklar yaz bitmesine rağmen parkta fıskiyenin altında sırılsıklam ıslanarak eğlendi. Nilüfer ilçesindeki Ata Park’da su fışkırtan fıskiyelere gelen çocuklar, son bahar olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkarttı. Çocuklar parkta fıskiyelerden akan suyun altında koşarak ıslandı. Suyun altına serinlemek için değil eğlenmek için girdiklerini belirten çocuklar, hasta olmaktan korkmadıklarını söyledi.

Mevsim değişiklerinin yaşandığı bugünlerde suyun altında saatlerce ıslanan çocuklardan bazılarının kendini sulu eğlenceye fazla kaptırıp üşüdüğü görüldü.
Havayı güzel görünce kendilerini suyun altına attıklarını ifade eden öğrenciler “Sonbahar olmasına rağmen hava çok güzel. Biz de eğlenmek için su parkına geldik. Burada fıskiyelerin üstünden geçerek ıslanıyoruz. Biraz üşüsek de çok eğleniyoruz. Mevsimin son güzel havalarını değerlendiriyoruz” dedi.
Çocuklarını eğlendirmek için parka getirdiklerini belirten aileler, “Çocuklarımız buraya gelmeyi çok istedi, biz de onları kurmayarak getirdik. Burada ıslanarak eğleniyorlar. Islandıktan sonra üstlerini hemen değiştirip eve götüreceğiz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı